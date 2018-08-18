» بمشاركة «رونالدو».. يوفنتوس يخطف فوزًا قاتلًا من فيرونا

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المصريون

يوفنتوس

فيرونا

حقق فريق يوفنتوس الإيطالى فوزا قاتلا على مضيفه كييفو فيرونا، بنتيجة 3/2، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "مارك أنتونيو بينتجودي"، فى افتتاح منافسات الموسم الجديد للدوري الإيطالي 2018/2019.

وتعد هذه أول مرة يستقبل يوفنتوس أكثر من هدف، في مباراته الأولى بالدوري، لأول مرة منذ سبتمبر عام 1998، عندما فاز على بيروجيا بنتيجة 4-3.

سجل سامى خضيرة، هدف التقدم لليوفى فى الدقيقة الثالثة من بداية المباراة وهو الأول فى الموسم الجديد من الدوري الإيطالي.

ثم أدرك  ستيمبينسكى التعادل لكييفو فيرونا ضد يوفنتوس فى الدقيقة 38 من زمن المباراة.

 ونجح إيمانويلي جياكيرينى فى تسجيل الهدف الثانى لكييفو فيرونا عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 56 من زمن المباراة.

وتعادل ليوناردو بونوتشى لليوفى فى الدقيقة 75 من زمن المباراة من ضربة رأسية رائعة.

 وخطف بيرنارديسكى هدف الفوز القاتل الذى سجله لصالح يوفنتوس فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

وسجل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، ظهور الأول كأساسى بقميص يوفنتوس فى الدوري الإيطالي، حيث قدم مستوى جيد لكنه فشل فى هز الشباك وأهدر العديد من الفرص الخطيرة أبرزها إنفراد فى الدقيقة 69.

وألغى حكم المباراة هدفا لصالح يوفنتوس فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة بعدما استعان بتقنية الفيديو التى أكدت تخطى الكرة لخط المرمى لكن يوجد خطأ على رونالدو بسبب تدخله ضد حارس مرمى كييفو فيرونا ستيفانو سورنتينو، الذى تعرض للإصابة.

بهذه النتيجة، يحصد يوفنتوس الذى نجح فى التتويج بالدوري الإيطالي فى المواسم السبع الأخيرة، الثلاث نقاط الأول فى مشواره للدفاع عن اللقب.

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