» بالفيديو.. آرسنال يسقط أمام تشيلسي بثلاثية

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تشيلسي

المصريون

أرسنال

نجح فريق تشيلسي في الفوز على آرسنال، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

تمكن تشيلسي من إضافة هدفين متتاليين عن طريق بيدرو رودريجيز، وألفارو موراتا في الدقيقتين 9، و20.

ولم يستسلم أرسنال ونجح في تسجيل هدفين متتاليين ويحقق التعادل عن طريق هنريك مختاريان، وأليكس أيوبي في الدقيقتين 37، و41، لينتهي الشوط الاول بالتعادل 2/2.

وعندما كانت المباراة تتجه إلى التعادل، أضاف ماركوس ألونسو الهدف الثالث لتشيلسي قبل انتهاء المباراة بـ10 دقائق ليفوز البلوز بالمباراة 3/2.

وشهدت المباراة تواجد محمد النني لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف أرسنال الإنجليزي على دكة بدلاء الفريق ولكنه لم يشارك.

وتلقى أرسنال الخسارة الثانية له في أول مواجهتين له في الدوري الإنجليزي ليحتل المركز الـ17، وفي المقابل نجح تشيلسي في تحقيق الانتصار الثاني له على التوالي محتلاً الصدارة مؤقتًا برصيد 6 نقاط.


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