  • السبت 18 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:00 م
بحث متقدم
«مستشفى بنها الجامعي».. الداخل مفقود والخارج مولود

بالصور.. «مستشفى بنها الجامعي».. الداخل مفقود والخارج مولود

أحزاب مصرية

هكذا رد رؤساء أحزاب على دعوات شطبها

فيس وتويتر

قانون تشديد الرقابة على الإنترنت يعزز المخاوف تجاه حرية الرأي

الملك سلمان

هدية من الملك سلمان لحجاج البيت الحرام

وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، مع نظيره الفرنسي برونو لومير

تحرك تركي أوروبي ضد الإجراءات الأمريكية

تأهيل المعتقلين بعد العفو

شروط العفو الرئاسي.. «مش كل مرة تسلم الجرة»

موقف سيارات

من يحمي المسافرين من جشع السائقين في الأعياد؟

رئيسي الصين وتركيا

رسميًا.. الصين تعلن دعم تركيا ضد أمريكا

الملاهي الليلية

غلق البارات والملاهي الليلية خلال وقفة عرفات

مجلس النواب

نواب يهددون: «الاستقالة والاعتصام»: «لكن فعل ما فيش»

هدية من الملك سلمان لحجاج البيت الحرام

عرب وعالم

الملك سلمان
الملك سلمان

وكالات

أخبار متعلقة
#

تعليق "السيسي" على مبادرة العاهل السعودي لدعم الأردن

#

رسالة خطية من أمير الكويت إلى ملك البحرين

#

فيديو.. سماح أنور: اشتغلت هذه المهنة من أجل الفلوس

#

البشير يتلقى دعوة من العاهل السعودي لحضور القمة العربية

السعودية

الحج

الملك سلمان

حجاج

البيت الحرم

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، اليوم السبت، عن مبادرة  لتقديم هدية للحجاج، انطلاقا من توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

وتتضمن الهدية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، "2 مليون جيجا لـ 2 مليون حاج"، وذلك بالشراكة مع مجموعة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" ، وشركة "فيرجن موبايل"، وشركة اتحاد جوراء "ليبارا".

وتأتي هذه المبادرة، انطلاقا من توجيهات العاهل السعودي وولي عهده، ببذل كل ما من شأنه التيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بكل طمأنينة وأمان، وحرصهما على تقديم مختلف الخدمات الجليلة لحجاج بيت الله الحرام والعمل على المزيد من تطويرها والارتقاء بها عاما بعد عام.

وخصصت هذه الهدية لمستخدمي باقات "سوا زيارة، الزوار، نور، الحج والعمرة، إيمان"، المقدمة من شركات الاتصالات المتنقلة، إذ سيتمكن مستخدمي هذه الباقات من استخدام "1غيغا لكل مستخدم " لمدة (48) ساعة (في يومي التروية وعرفات).

وبحسب الوكالة الرسمية، تهدف هذه المبادرة إلى التيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن في التواصل مع ذويهم، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الرقمية المتاحة في مبادرة "حج ذكي" لتحسين تجربتهم، والارتقاء بخدمات الاتصالات المقدمة لضيوف الرحمن.

كما تأتي المبادرة امتدادا لجهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وجميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة لتقديم أفضل خدمات الاتصالات لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام. 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

النخبة عندما تصبح نكبة ووبالا على وطنها

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. ماذا فعل "بوتين" مع وزيرة الخارجية النمساوية
» بالفيديو.. الهلال بطلًا لكأس السوبر السعودي
» إحباط تهريب مليون دولار في مطار الخرطوم
» 2 مليون حاج يصلون مكة لأداء مناسك الحج
» مصر تتسلم المتهم بخطف الطائرة من قبرص
» تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية
» «ميدو»: «صلاح» مخيف جدًا.. وهذا موقفه من الرحيل عن ليفربول
» بمشاركة «رونالدو».. يوفنتوس يخطف فوزًا قاتلًا من فيرونا
» فلسطيني يحول 800 ألف دولار لليرة التركية
» الإمارات تتصدر قائمة الدول المستوردة للسلع الإيرانية
» بالفيديو.. آرسنال يسقط أمام تشيلسي بثلاثية

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:59 ص

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»