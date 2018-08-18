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إحباط تهريب مليون دولار في مطار الخرطوم

عرب وعالم

دولارات
دولارات

خالد الشرقاوي

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مليون دولار

إحباط

تهريب

مطار الخرطوم

أحبط جهاز الأمن والمخابرات السوداني، اليوم السبت، محاولة تهريب مبلغ تناهز قيمته مليون دولار أمريكي عبر مطار الخرطوم، وفق ما نقل المركز السوداني للخدمات الصحافية القريب من الجهاز.

وجاء إعلان ضبط هذه الكمية من الأموال في وقت تعاني البلاد نقصاً في العملات الأجنبية.

وأوضح مدير إدارة المطار أبو عبيدة محمد، أن معلومات توفرت عن تهريب عملة، عبر إحدى رحلات شركات الطيران المعروفة، وتم تحديد ومراقبة المشتبه فيهم داخل الصالات حتى الصعود إلى الطائرة، إلا أن الحقيبة لم تكن معهم، مما استدعى إنزال جميع الركاب وموظفي الطائرة وإعادة تفتيشهم إلى أن تم ضبط الحقيبة وحجزها مع حائزها واثنين من الموظفين.

وذكر أبو عبيد أن الحقيبة حوت نحو 500.000 ألف يورو، و136.000 ألف دولار أميركي، و1.230.000 ريال سعودي.

ومنذ أن استقل جنوب السودان عن السودان العام 2011 خسرت الخرطوم 75% من عائدات انتاج النفط الذي كان يبلغ 470 الف برميل يومياً.

ويعاني الاقتصاد السوداني ارتفاعاً في معدل التضخم وتراجعا لقيمة العملة المحلية.

وبلغ معدل التضخم في يوليو الماضي وفق احصاءات رسمية نحو 64%، فيما اوضح متعاملون في صرف العملات في السوق السوداء اليوم لفرانس برس أن الدولار الواحد يساوي 40جنيها سودانيا واليورو 48 جنيها والريال السعودي 11جنيها.

ويبلغ السعر الرسمي للدولار وفق بنك السودان المركزي 28 جنيها.



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