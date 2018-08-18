» بالفيديو.. الهلال بطلًا لكأس السوبر السعودي

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الهلال

توج فريق الهلال ببطولة كأس السوبر السعودي للمرة الثانية في تاريخه عقب الفوز على اتحاد جدة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مسا اليوم السبت، على ملعب لوفتس رود بلندن.

انتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف نظيف أحرزه كارلوس إدواردو في الدقيقة 35 من المباراة.

وفي الشوط الثاني نجح الفنزويلي جيلمين ريفاس بإضافة الهدف الثاني للهلال بعد مراوغة حارس الاتحاد في الدقيقة 62.

وبعد مرور 5 دقائق نجح المغربي كريم الأحمدي من تسجيل الهدف الوحيد للاتحاد، قبل ان يحاول اللاعبين تعديل النتيجه وإحراز التعادل ولكن صافرة حكم المباراة كانت الأسرع لتنتهي المباراة بفوز الهلال بهدفين لهدف.

وتعد هذه هي المرةة الثانية التي يتوج فيها الهلال بالسوبر السعودي في حين إن الاتحاد فشل في الفوز بهذه البطولة.


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