» شاهد.. ماذا فعل "بوتين" مع وزيرة الخارجية النمساوية

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حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل، التي تعرضت لانتقادات لدعوتها له.
وقدم بوتين هدايا لكنايسل ثم راقصها في الحفل الذي أقيم في مقاطعة ستيريا النمساوية.
واتهم سياسيون معارضون كنايسل بتقويض سياسة الاتحاد الأوروبي بدعوتها للرئيس الروسي.
وقد توقف بوتين في النمسا في طريقه إلى ألمانيا حيث سيجري محادثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
وتزوجت كنايسل، 53 عاما، رجل الأعمال فولفغانج ميلينغر، في احتفال في بلدة غامليتس الصغيرة قرب الحدود مع سلوفينيا.



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