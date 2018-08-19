"المسلماني" يكشف عن أغرب موقف لـ"بن لادن"

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المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، أن تنظيم القاعدة نشأ في عام 2006، وسيطر على العاصمة مقديشو في عام 2011، ومؤخرًا استولى على قاعدة عسكرية بالصومال وقتل الكثير من الجنود الصوماليين.
وأوضح "المسلماني" ، خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء السبت، أن تنظيم القاعدة في الصومال أعطى تعليمات حسب موقع الـ«bbc» بعدم استخدام الأكياس البلاستيك أو إلقائها في البحر، وشدد على ضرورة تنظيف الطرق التي تقع تحت سيطرته، والحفاظ على البحر من التلوث.
وأضاف "المسلماني" أن هناك صحف تحدثت على أن أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة سابقًا أرسل رسالة للشعب الأمريكي طالبه بضرورة إلزام بارك أوباما الرئيس الأمريكي السابق بالحفاظ على البيئة حتى لا ينتهي كوكب الأرض، معقبًا: «مفارقة عجيبة، تنظيم القاعدة الذي يحرق الأخضر واليابس يحافظ على البيئة».


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