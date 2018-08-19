هذا ما قاله "عبدالله رشدي" عن دعوات المساواة

علق الدكتور عبدالله رشدي، من علماء الأزهر الشريف، على دعوات المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، مشيرًا إلى أن إيماننا لا يكتمل إلا بالاقتناع التام وتنفيذ أوامر الله.



وأوضح "رشدي"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن أحكام الميراث من الله سبحانه وتعالى، منتقدًا دعوة الإعلامي محمد الباز إلى أن يتقدم نائب بمشروع قانون للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.