هذا ما قاله متحدث "الزراعة" عن هجوم النمل الأبيض

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عقب الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على تسبب النمل الأبيض في انهيار بعض المنازل في الصعيد قائلًا: "الإدارة المركزية لمكافحة الآفات لها دور كبير في مكافحة النمل الأبيض في كافحة المحافظات"، لافتَا إلى أن الوزارة جاهزة لمواجهة هذه الظاهرة في أي منطقة بالمجان. 
وأوضح "عبد الدايم"، في تصريحات تليفزيونية، مساء السبت، أن مكافحة النمل الأبيض قد تواجه بعض العراقيل، لأن البعض قد يرفض الحفر في منزله لحقن الأرض بالمبيدات الخاصة بمكافحة النمل الأبيض.
وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن المواطن الذي يعاني من ظاهرة النمل الأبيض عليه يتصل مع الوزارة على هذا الرقم33373217. 


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