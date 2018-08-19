الاحتلال يغلق معبر بيت حانون" إيرز" شمال قطاع غزة

19 أغسطس 2018 - 03:26 ص

قررت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، إغلاق معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، بدعوى تنظيم مسيرات بحرية على الحدود الشمالية بين القطاع وإسرائيل .



جاء ذلك بحسب ما أفاد به محمد المقادمة، مسؤول العلاقات العامة والإعلام في هيئة الشؤون المدنية (تابعة لاسلطة الفلسطنية) للأناضول.



وقال المصدر إن "السلطات الإسرائيلة ابلغت بشكل مفاجئ باغلاق معبر بيت حانون (إيرز) بدأ من اليوم الأحد، أمام حركة المسافرين بإستثناء خروج الحالات المرضية من القطاع وعودة القادمين".



وأضاف قائلا إن "الاحتلال أبلغ أن إغلاق المعبر جاء ردًا على تسير مسيرات بحرية على الحدود الشمالية بين قطاع غزة وإسرائيل".



ومساء السبت انطلقت، من قطاع غزة مسيرة بحرية هي الخامسة من نوعها خلال العام الجاري، باتجاه الحدود البحرية مع إسرائيل؛ للمطالبة برفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 2006.



وأطلقت المسيرة هيئة "الحراك الوطني لكسر الحصار" (شعبية مستقلة)، بمشاركة 40 قاربا من مرفأ الصيادين بمدينة غزة باتجاه الحدود الشمالية البحرية للقطاع.



وتحيط بغزة 7 معابر حدودية، منها 6 تصلها مع إسرائيل، وأغلقت الأخيرة 4 منها (تجارية)، عقب سيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على غزة، صيف 2007.



فيما أبقت إسرائيل على معبرين، وهما معبر "إيريز" (بيت حانون) كممر لتنقل الأفراد، و"كرم أبو سالم"، كمنفذ تجاري، بينما يخضع السابع، وهو معبر رفح البري، جنوبي القطاع، للسيطرة المصرية.

