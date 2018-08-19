ميركل: مستعدة للعمل مع بوتين لايجاد حل لهذا الأمر

19 أغسطس 2018 - 03:28 ص

استقبلت المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، مساء يوم السبت، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قرب برلين، مؤكدة استعدادها العمل معه لايجاد حل لأزمتي سوريا وأوكرانيا.



ويعد هذا اللقاء الثاني بين ميركل وبوتين خلال 3 أشهر، بعد لقاء أول جمعهما بمنتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود في 18 مايو/أيار الماضي، وسط توتر في العلاقة بين الغرب وروسيا.



وقالت ميركل في تصريحات للصحفيين ببداية اللقاء بقصر ميسبرغ الذي يبعد 60 كيلومتر عن برلين "أرحب بحرارة بالرئيس بوتين، وسعيدة لاستكمال المناقشات التي بدأناها في سوتشي".



وأضافت "في إطار المشكلات الخطيرة حول العالم، فإن التعاون مع روسيا يعد أمرًا ضروريًا".



وتابعت "لدينا مسؤولية حيال هذه المشكلات، لذلك يجب أن نعمل معا على ايجاد حلول لها".



ومضت قائلة "نتحمل مسؤولية مشتركة لايجاد حل للأزمات في سوريا وأوكرانيا"، مضيفة "أنا مستعدة للعمل مع الرئيس بوتين في هذا الإطار".



وشددت ميركل على "ضرورة اتخاذنا التدابير اللازمة لمنع حدوث أزمة إنسانية في محافظة إدلب(شمالي سوريا) وما حولها"، مشيرة أن الأزمة السورية ستكون على رأس الموضوعات التي سيتم تناولها خلال اللقاء.



ولفتت إلى انخفاض وتيرة المعارك في سوريا، مضيفة "إلا أن ذلك لا يعني أنه تم تحقيق السلام في البلاد، ولهذا السبب فإن ألمانيا كعضو في المجموعة الدولية المصغرة حول سوريا، ترغب في بدء مرحلة سياسية بها".



وإلى جانب ألمانيا، تضم المجموعة المصغرة حول سوريا، كلًا من فرنسا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والسعودية، والأردن.



وأوضحت ميركل أن بلادها تدعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.



ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2017، توصلت الدول الضامنة لمسار أستانة، وهي تركيا وروسيا وإيران، إلى اتفاق لإنشاء "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، استنادًا إلى اتفاق موقع في مايو/أيار 2017.



وفي إطار هذا الاتفاق تم إدراج إدلب ومحيطها ضمن مناطق خفض التصعيد، إلى جانب أجزاء من محافظات حلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية (غرب).





الشأن الإيراني



وفي شأن آخر ذكرت ميركل إن لقائها مع الرئيس الروسي، سيتطرق إلى الشأن الإيراني، مؤكدة تأييد بلادها للاتفاق النووي الذي أبرمه المجتمع الدولي مع طهران في 2015.



غير أنها أعربت عن قلقها من الأنشطة التي تقوم بها إيران في سوريا، ودورها في برنامج الصواريخ الباليستية باليمن.







الأوضاع في أوكرانيا



وبخصوص الوضع في أوكرانيا قالت ميركل "سأتحدث مع الرئيس بوتين حول نشر قوات حفظ سلام شرقي أوكرانيا؛ لمراقبة تنفيذ وقف اطلاق النار".



وأعربت عن أملها "في أن يحدث حراك في النزاع المتعثر شرقي أوكرانيا بين الانفصاليين الموالين لروسيا، والحكومة الأوكرانية".



وأكدت المستشارة الألمانية ضرورة تناول الشأن الأوكراني، وتطورات الأوضاع في ذلك البلد في ضوء اتفاق مينسك.



ودعمت موسكو حركة انفصالية مؤيدة لها شرقي أوكرانيا، ما قاد إلى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها، عام 2014، بعد استفتاء من جانب واحد.



ورفضت كييف، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، الاعتراف بهذا الاستفتاء، وفرضت عقوبات ما زالت مستمرة على موسكو، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين الطرفين.



ووقّعت كييف وممثلو الانفصاليين، برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في سبتمبر/ أيلول 2014، اتفاقا بعاصمة روسيا البيضاء حمل اسمها، وعرف باتفاق "مينسك1"، قبل تطويره إلى اتفاق "مينسك 2" الموقع في فبراير/شباط 2015، يقضي بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة.



في السياق ذاته أوضحت ميركل أن وقف إطلاق النار لم يتم في الشرق الأوكراني كما ينبغي، مشيرة أن بلادها مستعدة لتحمل مسؤولياتها في إطار "رباعية نورماندي".



وتضم "رباعية نورماندي" كلًا من روسيا، وأوكرانيا، وألمانيا، وفرنسا، وتسعى إلى وقف الانتهاكات للهدنة في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.







بوتين يؤكد أهمية التعاون مع ألمانيا



بدوره، أكد الرئيس الروسي، في تصريحات مماثلة، على "أهمية التعاون بين روسيا وألمانيا".



وأشار أن ألمانيا "واحدة من أهم الدول التي تشترى الغاز الروسي"، مضيفا "أعلم موقف المستشارة من خط نورد ستريم 2".



وتابع "هذا الخط يعد مشروعًا اقتصاديًا بالأساس، هدفه التعامل بكفاءة مع تكلفة نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا".



ومشروع أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" يهدف إلى نقل الغاز الروسي لألمانيا عبر بحر البلطيق، وتعارضه دول غربية على أساس أنه يمثل تعاونًا كبير بين موسكو وبرلين بوقت يشهد خلافا بين الغرب وروسيا لعدة أسباب أبرزها الأوضاع في أوكرانيا.



في سياق آخر، دعا بوتين الأوروبيين للمشاركة بدعم المساعدات الإنسانية في سوريا، وقال "من المهم توسيع نطاق المكون الإنساني في الأزمة السورية، وخاصة المساعدات الإنسانية للشعب السوري"



وشدد على أنه "سيكون من الضروري مساعدة الأقاليم السورية حتى يتمكن اللاجئون السوريون المقيمون في أوروبا ودول الجوار السوري، العودة لها".



ودعا الأطراف الدولية إلى بذل كل ما هو ممكن لإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.



الرئيس الروسي تابع قائلا "تزايد عدد اللاجئين يشكل عبئا هائلا محتملا على أوروبا، لذلك يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لتمكين هؤلاء الناس من العودة إلى ديارهم".



وأضاف: "علينا تقديم المساعدة، في المقام الأول، للمناطق السورية التي يمكن للاجئين المتواجدين في دول الجوار وأوروبا العودة إليها".



وبداية أغسطس/ آب الجاري، توقعت وزارة الدفاع الروسية، عودة 890 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم في غضون الشهور المقبلة.



وتستمر زيارة بوتين لبرلين يوما واحدا.

