رعب يصيب أطباء المنصورة بسبب عملية "الإيدز" الخاطئة

19 أغسطس 2018 - 06:15 ص

حالة من الرعب يعيشها أطباء المستشفى الجامعي بالمنصورة بعد قيام 3 منهم بتقديم بلاغ ضد إدارة الطواريء بالمستشفى بسبب إخفاء تحاليل الفيروسات لأحدى المرضى مما جعلهم يجرون لهم الجراحة دون إجراءات الوقاية الخاصة بالتعامل مع مريض بـ"الإيدز".



وتلقى قسم أول شرطة المنصورة بلاغًا من كل من الدكتور عمرو. أ. مدرس مساعد بقسم العظام، والدكتور أحمد. ع. طبيب تخدير، والدكتور الهادي. إ. يتهمون فيه إدارة المستشفى بتعريض حياتهم للخطر بسبب إخفاء تقارير طبية تخص أحد المرضى مما جعلهم يتعاملون بشكل عادي مع المريض الذي تبين أنه مصاب بالإيدز.



وطالب الأطباء بضرورة إجراء تحاليل لجميع طاقم الأطباء والتمريض بالمستشفى تحسبًا لإصابة أيا منهم ، مؤكدين أن 10 من طاقم المستشفى تعاملوا بشكل طبيعي مع المريض .



وقالوا إنه بعد إجرائهم العملية فوجئوا بنائب المدير يقول: "ازاي عملتم العملية للمريض دة؟ أنا أكدت على ضرورة تأجيلها لأنه مصاب بالإيدز".

