  • الأحد 19 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر07:33 ص
بحث متقدم
مستشفى المنصورة الجامعي

رعب يصيب أطباء المنصورة بسبب عملية "الإيدز" الخاطئة

فتاة التجمع الخامس

فتاة التجمع الخامس: المتحرش بقى مشهور والناس بتتصور معاه

البرادعي

"البرادعي" يروي قصة مثيرة عن "طائر رضيع" سقط من عشّه !

متحدث "الوزراء" يكشف عن موعد إعلان التعديل الوزاري

متحدث "الوزراء" لـ المواطنين: استمتعوا بإجازة العيد.. ولكن

عبدالله رشدي

هذا ما قاله "عبدالله رشدي" عن دعوات المساواة

بالفيديو.. المسلماني: الحكومة متواطئة مع تجار الآثار

"المسلماني" يكشف عن أغرب موقف لـ"بن لادن"

تحرش التجمع

رسالة نارية لصاحبة فيديو التحرش بالتجمع

خالد أبو بكر ووزير الأوقاف

"أبو بكر" يفتح النار مجددا على وزير الأوقاف

«مستشفى بنها الجامعي».. الداخل مفقود والخارج مولود

بالصور.. «مستشفى بنها الجامعي».. الداخل مفقود والخارج مولود

أحزاب مصرية

هكذا رد رؤساء أحزاب على دعوات شطبها

رعب يصيب أطباء المنصورة بسبب عملية "الإيدز" الخاطئة

آخر الأخبار

مستشفى المنصورة الجامعي
مستشفى المنصورة الجامعي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

عائلة "ضحية الطهارة" تطالب بسفره للعلاج بالخارج

#

بالصور.. تمارين بسيطة للتخلص من "الكرش"

#

بالفيديو.. دهشة طفل يسمع صوت أمه للمرة الأولى في حياته

#

وزير التموين يعتذر للمواطنين لهذا السبب

الايدز

مريض الإيدز

حالة من الرعب يعيشها أطباء المستشفى الجامعي بالمنصورة بعد قيام 3 منهم بتقديم بلاغ ضد إدارة الطواريء بالمستشفى بسبب إخفاء تحاليل الفيروسات لأحدى المرضى مما جعلهم يجرون لهم الجراحة دون إجراءات الوقاية الخاصة بالتعامل مع مريض بـ"الإيدز".

وتلقى قسم أول شرطة المنصورة بلاغًا من كل من الدكتور عمرو. أ. مدرس مساعد بقسم العظام، والدكتور أحمد. ع. طبيب تخدير، والدكتور الهادي. إ. يتهمون فيه إدارة المستشفى بتعريض حياتهم للخطر بسبب إخفاء تقارير طبية تخص أحد المرضى مما جعلهم يتعاملون بشكل عادي مع المريض الذي تبين أنه مصاب بالإيدز.

وطالب الأطباء بضرورة إجراء تحاليل لجميع طاقم الأطباء والتمريض بالمستشفى تحسبًا لإصابة أيا منهم ، مؤكدين أن 10 من طاقم المستشفى تعاملوا بشكل طبيعي مع المريض .

وقالوا إنه بعد إجرائهم العملية فوجئوا بنائب المدير يقول: "ازاي عملتم العملية للمريض دة؟ أنا أكدت على ضرورة تأجيلها لأنه مصاب بالإيدز".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

النخبة عندما تصبح نكبة ووبالا على وطنها

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "رشدي" ساخرًا: "كلام ربنا مش علبة سمنة ليها تاريخ صلاحية"
» شروط العفو الرئاسي.. «مش كل مرة تسلم الجرة»
» هدية من الملك سلمان لحجاج البيت الحرام
» "التعليم" تكشف أسباب تأجيل بدء الدراسة لـ 22 سبتمبر
» الكشف عن تفاصيل جديدة بواقعة التحرش بفتاة التجمع
» شاهد.. ماذا فعل "بوتين" مع وزيرة الخارجية النمساوية
» "البرغوث" يسجل الهدف رقم 6000 في تاريخ برشلونة
» من يحمي المسافرين من جشع السائقين في الأعياد؟
» شاهد.. حفل زفاف نجلة حسين فهمي وطارق جميل
» غلق البارات والملاهي الليلية خلال وقفة عرفات
» نواب يهددون: «الاستقالة والاعتصام»: «لكن فعل ما فيش»

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»