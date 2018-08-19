» سر هجوم جماهير "يوفينتوس" على رونالدو

19 أغسطس 2018 - 07:43 ص

صُدم قطاع غير قليل من جماهير نادي "يوفينتوس" الإيطالي من مستوى مهاجمهم الجديد كريستيانو رونالدو بعد المستوى الذي قدمه في أول مباراة رسمية له مع الفريق ضد كييفو فيرونا والتي انتهت بفوز "اليوفي" بصعوبة .



وكان رونالدو محط انتقادات من طرف بعض جماهير "السيدة العجوز"، التي لم تقتنع بالمستوى الذي قدمه في أول ظهور رسمي له مع الفريق.

ونقل موقع "دايلي ستار" عن قول أحد مشجعي الفريق "8 تسديدات بدون أي هدف واحد؟ ما هذا المستوى؟"، فيما قال آخر "كان سيسجل بدون شك لو كان في الدوري الإسباني".

وذكر آخر، في تعليقات على صفحة الفريق الإيطالي في فيسبوك "لو لعب رونالدو اليوم أمام يوفنتوس، كان سيسجل أكثر من هدف".

بينما وصف شخص رابع مستوى رونالدو، في أول مواجهة رسمية له مع الفريق بـ"الكارثي".

وانتقل رونالدو، 33 عاما، إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي في صفقة "تاريخية" بلغت قيمتها 132 مليون دولار قادما من ريال مدريد.