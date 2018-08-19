» السجن لفتاة قامت بـ"مزحة ثقيلة" مع صديقتها

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الفتاة تدفع صديقتها
الفتاة تدفع صديقتها

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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مزحة ثقيلة

وجهت الجهات القضائية الأمريكية بمقاطعة "كلارك" بواشنطن تهمة "تعريض حياة الآخرين للخطر" لمراهقة اسمها "تايلور سميث" بعد ظهورها في مقطع فيديو تدفع صديقتها جوردان هولغرسون من أعلى جبل تحته نهر مما تسبب في إصابات بالغة للصديقة المدفوعة.

وانتشر فيديو الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت هولغرسون (16 عاما)، تقف على حافة الجرف، وهي مترددة بشأن القفز إلى المياه، قبل أن تدفعها فجأة صديقتها سميث عنوة على سبيل المزاح.

ونجت جوردان من الموت بأعجوبة، وتعرضت لإصابات بالغة، جراء سقوطها من الجرف، الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 18 مترا.

وتسببت الحادثة بإصابات بالغة لهولغرسون، منها كسر بالضلوع وثقب بالرئة، وهي لم تظهر أي تسامح بشأن "صديقتها" بعد ذلك، إذ أكدت أنها تريد أن تُعاقب تايلور سميث جراء ما ارتكبته، حتى إن بلغ الأمر حد سجنها.

ومن شأن الاتهام الذي تم توجيهه إلى سميث أن يعرضها إلى عقوبة قاسية تصل إلى السجن لمدة عام حسب قوانين ولاية واشنطن في التعامل مع اتهامات "تعريض حياة الآخرين للخطر".

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