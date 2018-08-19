ورصد الفيديو، الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني، السبت، مقاتلات حربية روسية من طراز سوخوي "سو- 30"، و"ميكويان ميغ 31"، بالإضافة إلى طائرات شحن ومروحيات وهي تحلق على علو منخفض فوق الطريق السريع، وتهبط عليه.

وكانت السلطات الروسية أوقفت الحركة في الطريق الرابط بين مدينتي خاباروفسك وكومسوموسك أقصى الشرق الروسي، من أجل تنفيذ الهبوط، الأمر الذي تسبب في اختناقات مرورية.

وأثار تحليق الطائرات والصوت الصادر عن محركاتها حالة من الفزع بين السائقين.

وحسب الصحيفة البريطانية، فقد طُلب من الطيارين الروس محاكاة سيناريو يحتاجون فيه إلى مدرج بديل بعد تعرضهم لنيران أرضية.