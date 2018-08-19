واعتبرت وزارة الاقتصاد الألمانية في ردها عن نائب بحزب الخضر، أن عملية الاتصال بالكائنات الفضائية "غير محتملة على الإطلاق وفقا للمعرفة العلمية الحالية".

وجاء الرد على النائب ديتر جينسيك، الذي أراد أن يعرف ما الذي ستفعله الحكومة الألمانية، إذا ما صادف وحدث اتصال بكائنات خارج كوكب الأرض.

ونقل موقع دويتشه فيله عن الوزارة: "إن حكومة ألمانيا تعتبر أن أول اتصال من مثل هذا النوع على الأراضي الألمانية أمرا غير محتمل الحدوث".

وفي الوقت الذي أكدت فيه ألمانيا عدم امتلاكها خططا للتواصل مع أي شكل للحياة خارج كوكب الأرض، تبدو الولايات المتحدة الأميركية أكثر استعدادا، حيث تخطط واشنطن لإنشاء قوة فضائية يمكن أن تصبح الفرع السادس من الجيش الأميركي.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قد أمر في يونيو الماضي بإنشاء قوة فضائية، وقال إن وزارة الدفاع الأميركية تحتاجها لمعالجة نقاط الضعف في الفضاء.