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نجل مؤسس حزب الله: الحزب يعذب الناس بمعتقلات سرية

عرب وعالم

حسن نصر الله
حسن نصر الله

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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حزب الله

حسين مظلوم

شن علي حسين مظلوم - نجل حسين مظلوم أحد أبرز مؤسسي حزب الله - هجومًا شرسًا على قيادات الحزب مؤكدًا أنه يدير سجونًا سرية بإحدى الضواحي ، كان شاهدًا على وجودها بعد اعتقاله وتعذيبه بأحدها لمدة 9 شهور .

علي حسين مظلوم، المعروف باسم الحاج ولاء، سرب صوراً تظهر ما قال إنها مداخل لسجون سرية لحزب الله، مؤكداً أنه اختطف وسجن لمدة 9 أشهر وتعرض لأبشع أنواع التعذيب والإذلال.

أبرز معتقلات حزب الله السرية، وفقاً لمظلوم هو السجن المركزي في حارة حريك خلف مشفى بهمن، إضافة إلى سجن بئر العبد خلف مركز التعاون الإسلامي.

كما يدير حزب الله مركزاً آخر للتحقيق يقع قرب مجمع القائم، إضافة إلى سجن بئر العبد قرب مجمع السيدة زينب.

أما أكثر سجونه رعباً فهي سجن مجمع المجتبى خلف قناة "المنار" التابعة لحزب الله.

ووفقاً لنجل القيادي في الميليشيا فإن سجناء حزب الله يوضعون في زنزانة انفرادية مساحتها لا تتجاوز المترين، ويمنعون من رؤية الشمس نهائياً طوال مدة احتجازهم.

ويتعرض المختطفون للضرب والتعذيب بشتى الطرق الجسدية والنفسية.

علي مظلوم، الذي خرج مؤخراً من معتقلات حزب الله، أكد أنه سيلجأ للقضاء اللبناني ليحاكم حزب الله بتهمة اختطافه وتعذيبه، وهي محاولة ليست الأولى من نوعها، ففي عام 2011 نشر المركز اللبناني لحقوق الإنسان تقريراً اتهم فيه حزب الله بإدارة سجون سرية داخل بيروت لكن نفوذ حزب الله أدى لوئد التقرير.


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