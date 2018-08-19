منتدى شباب العالم يفتح باب التسجيل للمؤتمر فى نوفمبر

وكالات : حنان حمدتو
أعلنت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم على “فيس بوك”، عن فتح باب التسجيل لحضور منتدى شباب العالم 2018.
وكتبت الصفحة: "تم فتح باب التسجيل لحضور منتدى شباب العالم 2018، أفكارك وآرائك الآن مسموعة قم بالتسجيل".
وينطلق منتدى شباب العالم خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر المقبل، ويمكن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني (https://wyfegypt.com ).
والحضور مُتاح للشخصيات القيادية الشابة حول العالم، وكذلك النماذج الشبابية المؤثرة من مُختلَف المجالات، إضافة إلى الشخصيات العالمية البارزة والخبراء والمفكّرين.
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