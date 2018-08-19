هذا ما طلبه "عنان" من "نجيب محفوظ"

19 أغسطس 2018 - 09:52 ص

بعث الدبلوماسي الغاني كوفي عنان، والأمين العام السابع للأمم المتحدة، في 11 نوفمبر 1997، خطابًا للأديب نجيب محفوظ، بمناسبة أن عام 1998 يوافق الذكرى الخمسين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تبنته الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948.

وفي خطاب نادر، تزامنًا مع رحيل الدبلوماسي الراحل كوفي عنان كان عنان قد طلب من نجيب محفوظ إرسال رؤيته الخاصة وأفكاره حول إعلان حقوق الإنسان، في حدود صفحتين أو أقل، قبل نهاية يناير 1998، وذلك باعتباره أحد الحائزين على جائزة نوبل في الآداب عام1988، بحسب ما نشرته بوابة الأهرام.

وهذه الدعوة يقدمها كوفي عنان للحائزين على جائزة نوبل من أنحاء العالم في جميع المجالات، ليطرحوا رؤاهم وتطلعاتهم الفكرية، حتى تستثمرها الأمم المتحدة ضمن احتفالية الخمسين.

ورحل الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان، أمس السبت عن عمر يناهز 80 عامًا بعد فترة قصيرة من إصابته بمرض، وفق ما أعلنت المؤسسة التي تحمل اسمه.

وفي جنيف، أشارت المؤسسة في بيان: "ببالغ الحزن تعلن عائلة عنان ومؤسسة كوفي عنان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة والحائز على جائزة نوبل للسلام، وفاة كوفي عنان بسلام السبت 18 أغسطس بعد إصابته بمرض لفترة قصيرة".

يذكر أن عنان هو سابع أمين عام للأمم المتحدة وهو الأول الأفريقي الأسود - الذي يخدم فترتين من 1997 إلى 2006.





