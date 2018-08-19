بالأرقام.. القطاع المصرفى يحقق ربحًا خياليًا

19 أغسطس 2018 - 10:00 ص

كشف البنك المركزي عن المركز المالي الإجمالي لبنوك القطاع المصرفي خلال النصف الأول من 2018 لافتًا إلى أنه سجل ارتفاع بنسبة 0.7 بقيمة 5.271 تريليون خلال شهر مايو الماضي مقابل 5.235 تريليون جنيه بنهاية أبريل السابق عليه.

وأضاف في تقريره الشهري الصادر الخميس الماضي، عن ارتفاع إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنحو 10.8 مليار جنيه خلال مايو لتصل إلى 3.536 تريليون جنيه مقابل 3.525 تريليون جنيه بنهاية أبريل السابق عليه.

وأشار إلى ارتفاع محفظة قروض القطاع المصرفي لتسجل 1.606 تريليون جنيه بنهاية مايو مقابل 1.574 تريليون جنيه بنهاية أبريل، بزيادة نحو 32 مليار جنيه.

وبلغت أرصدة القطاع المصرفي المصري لدى البنوك في الخارج نحو 247.88 مليار جنيه بنهاية مايو منخفضة من 321.36 مليار جنيه بنهاية أبريل، بينما ارتفعت التزامات البنوك المحلية قبل البنوك في الخارج إلى 194.82 مليار جنيه بنهاية مايو من 189.95 مليار جنيه بنهاية أبريل.

وبلغت رؤوس أموال البنوك نحو 149.148 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 148.755 مليار جنيه بنهاية أبريل .