خلافات "الاستخبارات الإسرائيلية" وراء كشف جاسوس مصرى

19 أغسطس 2018 - 10:05 ص

أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه ستظل الرواية الإسرائيلية هى الوحيدة فيما يخص الكشف عن الجاسوس المصري أشرف مروان، لافتا إلى أن الأمر يبقى على ما هو عليه حتى تظهر رواية أخرى.

وأضاف نافعة خلال تغريدته على موقع التدوينات المصغرة تويتر قائلا: "لولا خلاف بين جهازي الموساد والمخابرات العسكرية الإسرائيلية لما انكشفت قصة الجاسوس أشرف مروان المذهلة" وذلك بحسب كلامه.

وتابع مرددًا: "رواية وثقها كتاب الملاك ستظل مصدقة إلى أن تصدر رواية مصرية تفندها بالوثائق في صمت مصر قبول ضمني لرواية إسرائيل وإدانة للنخبة المصرية منذ السادات فإلى متى".

وعلق رواد موقع التواصل الاجتماعي فقال داوود محمد متهكما: "إحنا في انتظار إسرائيل تحول الكتاب إلى فيلم ".

وأضاف محمد سامي: "هل كانت إسرائيل صديقة لعبد الناصر ؟".

وتابع الجندي أحمد قائلاً: "مع إن أشرف مروان كان صهر عبد الناصر مش السادات أنا شخصيًا بشكك في الجميع".