  • الأحد 19 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:59 ص
بحث متقدم
شاهد.. بوادر انقلاب علي "بشار"

شاهد.. بوادر انقلاب علي "بشار"

نافعة

خلافات "الاستخبارات الإسرائيلية" وراء كشف جاسوس مصرى

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بـ"عيد الأضحى"

البنك المركزي

بالأرقام.. القطاع المصرفى يحقق ربحًا خياليًا

محمد صلاح

أسباب رفض "صلاح" الرحيل لـ"برشلونة" و"الريال"

هذا ما طلبه "عنان" من "نجيب محفوظ"

هذا ما طلبه "عنان" من "نجيب محفوظ"

لمياء فهمي

جملة قالتها متصلة أبكت إعلامية على الهواء

الانشقاقات تضرب المجلس الثوري في الخارج‎

الانشقاقات تضرب المجلس الثوري في الخارج‎

مارادونا وميسي

مارادونا: هذه شهادتى عن ميسى

الدولار يسجل 12.80 جنيه

ارتفاع أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بـ"عيد الأضحى"

الحياة السياسية

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

نص تهنئة "الرئيس" للجاليات المصرية في الخارج

#

بالفيديو.. "قنصل أمريكي" يشترى خروف العيد

#

رئيس الأركان يغادر إلى السودان

#

رئيس الأركان يلتقي عددًا من الضباط المرشحين لتولي المناصب القيادية

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وإلى نص التهنئة:

السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى..

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة..

يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى بحلول عيد الأضحى المبارك داعياً الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة على مصر وشعبها العظيم بقيادتكم لمسيرة الوطن نحو غد أفضل لشعبنا ، متمنياً لكم التوفيق فى مهامكم ومسئولياتكم الوطنية التى تحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص والتفانى .

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة المباركة يباركون قيادتكم للوطن نحو الحياة الآمنة المطمئنة والبناء والتعمير ونشر الخير فوق ربوع الوطن ، ويؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم حراساً أمناء على مصر وشعبها ، أوفياء ليمين الولاء لها فى إنكار للذات وإستعداد للتضحية والفداء لتظل وطنا آمناً مستقراً لشعبه العظيم .

بارككم الله وسدد خطاكم لما فيه خير مصر.

وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء والمشاركين بقوات حفظ السلام وكذا العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

النخبة عندما تصبح نكبة ووبالا على وطنها

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» العثور على أقدم قطعة جبن ترجع لـ 3200 عام
» أنجلينا جولى ناعية عنان: رجل دولة بارز ونزيه
» إذا وجدتى هذه الأشياء اعرفي أنك مصابة بسرطان الرحم
» يوم التروية.. لماذا سمى بهذا الاسم؟
» تطورات هائلة في واقعة اغتصاب أطفال سوريا
» 16 ممرضة حامل في الرعاية المركزية بمستشفى أمريكية
» تعرف علي حالة الطقس
» رواية غريبة لمقرب من زعيم داعش: البغدادي بدا هزيلًا جدًا
» نجل مؤسس حزب الله: الحزب يعذب الناس بمعتقلات سرية
» اكتشاف أول دليل منطقي على وجود "كائنات فضائية"
» ريال مدريد يستغل أزمة "سان جيرمان" ويقترب من ضم "نيمار"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»