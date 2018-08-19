المصرى العنيد يواجه دو سونجو الموزمبيقى

19 أغسطس 2018 - 10:28 ص

يحل نادي المصري البورسعيدي، ضيفًا على فريق يونياو دو سونجو الموزمبيقى في الثالثة عصر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى حسام حسن المدير الفني للفريق لتحقيق الفوز على ستاد "فيروفيارو" بمدينة بيريا للحفاظ على صدارة المجموعة، رغم غياب إسلام صلاح للإصابة وإيقاف أحمد جمعة مهاجم الفريق.

ويحتل المصري صدارة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن نهضة بركان المغربي صاحب المركز الثاني بينما الهلال السوداني في المركز الثالث بـ3 نقاط بفارق نقطة عن دو سونجو.