اليوم.. الحكم في استئناف الزمالك على حكم رفع الحجز عن أرصدته

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تصدر اليوم الأحد محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، الحكم في الاستئناف المقدم من المستشار القانوني لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، على حكم محكمة أول درجة برفع الحجز عن أرصدة نادي الزمالك المالية لدى بنك مصر.

واختصم الاستئناف الذي حمل رقم 257 لسنة 2018، كلا من رئيس بنك مصر، ورئيس النادي مرتضى منصور.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة برئاسة المستشار وائل أبو شادي قضت الأحد الماضي، بقبول دعوى مرتضى منصور ورفعت الحجز عن أموال نادي الزمالك.

وأقام منصور دعواه التي حملت رقم 342 لسنة 2018، مختصما رئيس بنك مصر، طالب فيها برفع الحجز عن أرصدة النادي لدى بنك مصر.

وأشار منصور إلى أن النيابة العامة تجاوزت اختصاصاتها وأصدرت قرارا بتشكيل لجنة لإدارة نادي الزمالك بناء على شكوى كيدية من ممدوح عباس رئيس النادي السابق، مؤكدًا أن اللائحة الاسترشادية وقانون الرياضة لا يوجد بهما نص يجيز للمحامي العام للنيابات أو النائب العام تشكيل لجنة لإدارة أحد الأندية الرياضية طالما لم تنته التحقيقات بعد.

وأضاف أن لجنة شكلت من الجهاز المركزي للمحاسبات وأعدت تقريرا في 4 أغسطس 2015 وانتهت إلى أن ممدوح عباس رئيس النادي السابق ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه مما يمثل إهدارا للخزينة العامة للنادي.

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