الرئيس يصدق على قانونى التجاوز الضريبة وفض المنازعات

19 أغسطس 2018 - 10:49 ص

أعلنت وزارة المالية عن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على عدد من القوانين، مشيرة إلى أن أول هذه القرارات هو صدور القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات.

وأضافت الوزارة فى بيان لها أن الرئيس وافق أيضًا على تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات .

وتابعت الوزارة مستكملة: "هذه مزايا جديدة تمنحها الدولة للتيسير على الممولين فالقانون رقم 174 لمنح إعفاء يصل إلى 90% عن الغرامات والضريبة الإضافية عند سداد أصل الضريبة، ونستهدف تخفيف الأعباء الجمركية والضريبية على الممولين والحد من تضخم المنازعات".