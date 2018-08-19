شاهد.. بوادر انقلاب على "بشار"

19 أغسطس 2018 - 10:54 ص

قامت صفحة "الحرس الجمهوري – سوريا" بنشر مقطع فيديو يحتوى على تسجيلات لمكالمات صوتية بين العميد "سهيل الحسن" وضباط النظام، يأمرهم بعدم إيقاف أحد من عناصره ومن يخالف ذلك فسوف يتم إعدامه على الفور.

كان المحلل الإستراتيجي العميد ركن أحمد رحال، قد أكد أن هناك معلومات مهمة تتواتر عن ترتيبات روسية خطيرة داخل جيش "نظام الأسد"، للتخلي عنه، عندما تقرر روسيا الإطاحة به.

وأضاف "رحال" في تدوينة له عبر حسابه على "تويتر": "أن 70 ضابطًا غادروا مطار حميميم اللاذقية متجهين إلى روسيا، لاتباع دورة تأهيل قيادة مجموعات قتالية".

وأوضح أن الضباط من مختلف الرتب وقد اختارهم العميد سهيل حسن، (ولاؤهم له) ولا علاقة لوزارة دفاع الأسد ولا لأركان جيش النظام أو هيئة التدريب وهيئة العمليات بعملية الاختيار.

كما كشفت تقارير متواترة في العاصمة الأمريكية، عن أن "الحسن" يتنقل في سوريا بمرافقة قوات أمن روسية، وأنه أثناء زيارة "بوتين" قاعدة حميميم الروسية، في اللاذقية غرب سوريا، في ديسمبر الماضي، تعامل مع "الأسد" ببرود، فيما أولى الرئيس الروسي اهتمامًا كبيرًا لمحادثاته مع "النمر".

وينحدر سهيل الحسن من مدينة "جبلة" بريف اللاذقية، وهو ضابط في المخابرات الجوية ويقود مجموعات عسكرية مدعومة من روسيا، وخاض العديد من المعارك في حلب ودير الزور والرقة والغوطة الشرقية وتم تكريمه في قاعدة "حميميم"بثاني أهم وسام في روسيا بحضور كبار الضباط الروس.

يذكر أنه في وقت سابق توقعت مجلة "ديرشبيجل" الألمانية أن الدوافع الروسية لتكريم الحسن والاهتمام به تكمن في رغبة بوتين أن يجعله خليفة لبشار إذا اضطر إلي ذلك.



الفيديو: