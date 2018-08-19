موعد والقنوات الناقلة للقاءات "البريميرليج"

19 أغسطس 2018 - 11:32 ص

يلتقي فى تمام الساعة الثانية والنصف عصر اليوم على ملعب الاتحاد بطل البريميرليج مانشستر سيتى، فريق هاديرسفيلد تاون المحترف بين صفوفه اللاعب المصري رمضان صبحي، على قناة beIN SPORTS HD 2 .

وعلى ملعب تيرف مور، يلتقى بيرنلى بفريق واتفورد، فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، على قناة beIN SPORTS HD 9 .

وفى ختام لقاءات اليوم، يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على برايتون، على ملعب ويزدين، فى تمام الساعة الخامسة مساء، على قناة beIN SPORTS HD 2 .