» بمشاركة رمضان.. مانشستر سيتي يسحق هدرسفيلد

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مانشستر سيتي

المصريون

هدرسفيلد

فاز فريق مانشستر سيتى على نظيره هدرسفيلد تاون، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى رمضان صبحى، بستة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي.

وسجل أهداف مانشستر سيتى كل من، سيرجيو أجويرو "هاتريك"، وجابرييل خيسوس ودافيد سيلفا "هدف"، وكونجولو مدافع هدرسفيلد تاون "خطأ فى مرماه"، بالدقائق 25 و31 و35 و48 و75 و84 على التوالى، بينما جاء هدف الفريق الضيف الوحيد طريق ستانكوفيتش فى الدقيقة 43 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة مشاركة رمضان صبحى جناح منتخب مصر للمرة الأولى مع هدرسفيلد تاون الذى انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من ستوك سيتى، بعدما اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء أمام تشيلسى فى المباراة الماضية، حيث شارك بداية من الدقيقة 84.

وافتتح مانشستر سيتى مشواره فى النسخة الجديدة من مسابقة الدورى الإنجليزى بالفوز خارج ملعبه على أرسنال المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد الننى بهدفين دون مقابل، بينما خسر هدرسفيلد تاون على ملعبه ووسط جماهيره أمام تشيلسى بثلاثية نظيفة.

وافتقد مانشستر سيتى فى مباراة اليوم لجهود لاعبه البلجيكى كيفين دى بروين الذى يعانى من إصابة فى الركبة تعرض لها خلال مشاركته فى تدريبات الفريق السماوى الأربعاء الماضي، ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أشهر.


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