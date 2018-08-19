» تراجع سعر الريال السعودى أمام الجنيه

19 أغسطس 2018 - 04:42 م

تراجع سعر الريال السعودي أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، ليلة الوقوف بعرفات، لينخفض بنحو قرشًا واحدًا في بنك قناة السويس، ليصل إلى 4.73 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة السعودية في بنك القاهرة 4.74 جنيه للشراء، و4.79 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال، في بنك الإسكندرية عند 4.72 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة السعودية في البنك الأهلي عند 4.74 جنيه للشراء و4.77 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال في بنك مصر 4.74 جنيه للشراء و4.77 جنيه للبيع.