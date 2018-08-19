» بالفيديو.. المصري يتعادل إيجايبا مع دوسونجو الموزمبيقي

19 أغسطس 2018 - 05:06 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة لقاء المصري البورسعيدي أمام دوسونجو الموزمبيقى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب فيروفيارو بمدينة بييرا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية للبطولة الكونفدرالية.

أحرز أهداف المباراة محمد جريندو للمصرى فى الدقيقة 77، ثم تعادل جيمى لدوسونجو فى الدقيقة 81، ليحصل كل فريق نقطة واحدة.

بهذه النتيجة يحتل المصرى البورسعيدى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتى فى المركز الثانى نهضة بركان برصيد 7 نقاط، وفى المركز الثالث والرابع الهلال ويونياو دو سونجو برصيد 3 نقاط لكل منهما.

فى الشوط الأول شن لاعبو المصرى بعض الهجمات على مرمى الفريق الموزمبيقى لكنها على استحياء، فى الوقت الذى ظل فيه دوسونجو يحاول السيطرة على الكرة فى منطقة وسط الملعب بفضل التأمين الدفاعى من لاعبى المصرى.

وفى الدقيقة 46 أهدر محمد جريندو لاعب المصرى فرصة هدف محقق لفريقه، بعدما أرسل إسلام عيسى كرة عرضية نموذجية إلا أن جريندو فشل فى تسديدها بالرأس لينتهى الشوط بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ومع انطلاق الشوط الثانى، كثف الفريق البورسعيدى هجماته ساعيًا لإحراز هدف التقدم، وفى الدقيقة 48 أهدر إسلام عيسى فرصة أخرى لهدف محقق أمام مرمى الفريق الموزمبيقى، وفى الدقيقة 71 أهدر جريندو فرصة أخرى بتسديد الكرة فى جسد حارس المرمى.

وفى الدقيقة 77 نجح جريندو فى تسجيل الهدف الأول للمصرى البورسعيدى، بعد أسيست من إسلام عيسى بضربة رأس، وفى الدقيقة 81 أحرز جيمى لاعب الفريق الموزمبيقى هدف التعادل.