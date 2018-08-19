ساويرس :«مروان» عميل إسرائيلي من زمن «ناصر»

19 أغسطس 2018 - 05:27 م

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن أشرف مروان جاسوس إسرائيلي منذ زمن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر منذ ان كان زوجًا لابنته، واتصل حينها بالسفارة الإسرائيلية في لندن.

جاء ذلك ردًا منه على، منشور للدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال فيه:« لولا خلاف بين جهازي الموساد والمخابرات العسكرية الإسرائيلية لما انكشفت قصة الجاسوس أشرف مروان المذهلة. الرواية الإسرائيلية التي وثقها كتاب الملاك ستظل مصدقة إلى أن تصدر رواية مصرية تفندها بالوثائق. في صمت مصر قبول ضمني لرواية إسرائيل وإدانة للنخبة الحاكمة منذ السادات للآن فإلى متى».

ورد عليه «ساويرس» قائلًا :« منذ حكم عبد الناصر مش السادات ... اشرف مروان اتصل بالسفارة الإسرائيلية زمن عبد الناصر و هو زوج إبنته!».