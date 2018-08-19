  • الأحد 19 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر07:10 م
بحث متقدم
الدولار

انخفاض مفاجئ في أسعار الدولار

الاختلاط في صلاة العيد

«الإفتاء» توضح حكم الاختلاط في صلاة العيد

احالة مؤمن زعرور والسيد نجيدة الي دائرة الارهاب

إحالة رئيس مباحث قسم حدائق القبة ومعاونه للجنايات

التعاون العسكري بين تركيا وأمريكا

تركيا تكشف مصير تعاونها العسكري مع أمريكا

صورة عائلية لــ«عبدالناصر» ومعه أشرف مروان زوج ابنته

ساويرس :«مروان» عميل إسرائيلي من زمن «ناصر»

أرشيفية

شهادات مرعبة حول تعذيب معتقلين وموتهم في العراق

أرشيفية

أزمة مريض«الإيدز» تصل لمدير أمن الدقهلية

تابوت الإسكندرية

بالصور.. «الآثار» تكشف أسرار مثيرة عن تابوت الإسكندرية

الكشف على الحجاج

الصحة توضح حقيقة اكتشاف أمراض وبائية بين الحُجاج

ليبرمان

إسرائيل: نفضل التهدئة المصرية على الحرب

تركيا تكشف مصير تعاونها العسكري مع أمريكا

عرب وعالم

التعاون العسكري بين تركيا وأمريكا
التعاون العسكري بين تركيا وأمريكا

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

روسيا تستبعد "الدولار" من معاملاتها التجارية مع تركيا

#

عسكري أمريكي سابق يشهر إسلامه في تركيا

#

"كرمان" تضع قياديا إخوانيا في "ورطة"

#

أمريكا تقر منع ممارسة الجنس مع الحيوانات

أمريكا

تركيا

واشنطن

انقرة

التعاون العسكرى

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن التعاون العسكري بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ما زال مستمرا، بما في ذلك حول منبج شمال سوريا.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، أكد جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصربي إيفيتسا داتشيتش، اليوم الأحد، بولاية أنطاليا، عدم وجود أي تلكؤ في التعاونات بين أنقرة وواشنطن في المجال العسكري.

وأشار "أوغلو" إلى خارطة الطريق المتفق عليها مع واشنطن حول منطقة منبج في الشمال السوري والتي تنص على انسحاب الوحدات الكردية المسلحة وتسيير دوريات أمريكية تركية مشتركة هناك.

وبين الوزير التركي أنّ الجيشين التركي والأمريكي ينتقلان حاليا إلى مرحلة تنفيذ دوريات مشتركة في مدينة منبج، على الرغم من الأيام القليلة للتأخير عن الموعد المحدد.

وأوضح "أوغلو" أن دوريات القوات التركية والأمريكية كانت تجرى بشكل منفصل في منبج، أما المرحلة القادمة فسيتم تنفيذ دوريات مشتركة، ثم العمل سوية من أجل تأسيس قوة لحفظ الأمن واختيار الأشخاص من أجل إدارتها.

ولفت إلى أنّ المرحلة التي تلي منبج ستكون مناطق شرقي نهر الفرات.

كما أكد "أوغلو" أن تركيا تواصل صناعة أجزاء من طائرة "إف-35"، مبينا أنّ مشروع الطائرة مشترك بين عدة دول، وليس مشروعا يمكن لطرف ما أن يعلن انسحابه منه.

وانتقد أوغلو "لغة التهديد" التي تتبعها واشنطن بالتعامل مع تركيا، وشدد أنّ تركيا ترجح دائما حل كافة المشاكل العالقة مع واشنطن عن طريق الدبلوماسية، قائلا: "ولكن الولايات المتحدة اختارت لغة التهديد، وتركيا تعارض عقلية فرض الإملاءات".

وكانت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة تدهورت بدرجة كبيرة بسبب محاكمة القس الأمريكي آندرو برانسون. وأعلن وزير الخزانة الأمريكي فرض عقوبات على وزير العدل التركي عبدالحميد غل، ووزير الداخلية سليمان صويلو، متهما إياهما بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه أجاز بمضاعفة الرسوم على الألمنيوم وحديد الصلب من تركيا — بنسبة تصل إلى 20% و50%على التوالي، مما دعا تركيا إلى الرد بالمثل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

النخبة عندما تصبح نكبة ووبالا على وطنها

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أسطورة ليفربول: «صلاح» ليس النجم الأول
» فريق طبي سعودي ينقذ حاجًا تركيًا من بتر أطرافه
» تفاصيل منع هشام يكن من دخول نادي الزمالك
» رسميًا.. «بيراميدز» يضم النيجيري «أوزوبيكي»
» تأجيل محاكمة مرسي وآخرين باقتحام الحدود الشرقية والسجون
» «السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام بتروجت
» بلاغ يتهم "الباز" بنشر الأفكار المتطرفة وإثارة الفتنة
» رئيس الاتحاد الألماني يعلق على أزمة «أوزيل»
» بالفيديو.. المصري يتعادل إيجايبا مع دوسونجو الموزمبيقي
» تراجع سعر الريال السعودى أمام الجنيه
» تأجيل محاكمة وزير الري السابق بإهدار المال العام

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عشاء

    08:09 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»