«السكك الحديدية»: مقاعد إضافية حتى 31 أغسطس

19 أغسطس 2018 - 06:03 م

أكد أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، أن الهيئة استعدت لعيد الأضحى المبارك بتشغيل قطارات إضافية من يوم 15 أغسطس وحتى 31 أغسطس الجاري.

وأضاف "رسلان"، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن 26 قطارًا إضافيًا يجرى تشغيلهم خلال هذه الفترة يوميًا وحتى 31 أغسطس لتلبية احتياجات المواطنين بالإضافة إلى عربات العلاوة بإجمالي 182 ألف مقعد، فضلاً عن جدول التشغيل اليومي.

وتابع، أن هناك غرفة عمليات مركزية في القاهرة تعمل على مدار 24 ساعة، بجانب 8 غرف عمليات فرعية في جميع مناطق السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.