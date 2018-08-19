» تفاصيل منع هشام يكن من دخول نادي الزمالك

19 أغسطس 2018 - 06:06 م

كشف هشام يكن نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، عن كواليس منعه من دخول مقر النادي، اليوم، الأحد، ووضع ورقة على باب النادي تفيد بذلك.

وأكد يكن في تصريحات صحفية، بأنه ذهب اليوم لنادي الزمالك بالصدفة، كان عائدا من سوهاج حيث يتولى تدريب الفريق هناك وكان يرغب في أداء صلاة الظهر داخل النادي قبل التوجه للسفر للساحل الشمالي لقضاء أجازة العيد هناك.

وتابع "فوجئت بأمن الزمالك يبلغني بعدم دخولي ووجود قرار بذلك وأطلعوني على الورقة الموقعة من جانب الإدارة".

وأضاف "عيب ما يحدث في نادي الزمالك والوضع لن يستمر بهذا الشكل كثيرا وواثق بأن هناك تغييرات كبيرة في الأيام القادمة".