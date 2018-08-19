» أسطورة ليفربول: «صلاح» ليس النجم الأول

19 أغسطس 2018 - 06:24 م

قلل جون بارنز، نجم ليفربول السابق ومنتخب جامايكا، من أهمية النجم المصري محمد صلاح، جناح الريز، مشيرًا إلى أن البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، هو مفتاح لعب الليفر، وأنه النجم الأول للفريق بلا منافسة.

وأضاف "جون" في تصريحات نقلتها صحيفة "إيفينينج ستاندرد" اليوم الأحد: "بالنسبة لي فيرمينيو هو الرجل الأول في ليفربول، هو مفتاح اللعب للفريق، وأعتقد أن المنتخب البرازيلي كان بإمكانه الفوز بكأس العالم، الذي أقيم في روسيا 2018، إذا كان فيرمينو يلعب أساسيا بديلاً لنجم السيتي جابرييل خيسوس، الذي لم يقدم مستوى متميزًا بينما كان فيرمينيو الأحق في الحصول على فرصة المشاركة في المباريات أساسيا بدلا منه".

وعن رأيه في تألق محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الماضي أجاب بارنز: "الجميع يتحدث عن صلاح، وبالطبع صلاح كان رائعًا من خلال الأهداف التي أحرزها العام الماضي، لكن السبب وراء تسجيله لهذا العدد من الأهداف، هو أن فيرمينيو ليس مهاجمًا كلاسيكيًا، ويتحرك كثيرًا خارج منطقة الجزاء، فلو كان ليفربول يمتلك مهاجمًا مثل كين أو ليفاندوفسكي فلن يسجل هذا الكم من الأهداف".

وتابع نجم ليفربول الأسبق: "إذا نظرت حقًا في الفريق، سترى أن الإبداع يأتي دائمًا من فيرمينيو، التمريرات المفتاحية، واللمسة النهائية دائمًا ما تأتي من أقدامه وهو شيء لا يقلل على الإطلاق من محمد صلاح، وسبق لي أن أكدت ذلك في العام الماضي، فيرمينيو هو الرجل الأول والأفضل من حيث الطريقة التي يلعب بها الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول".

يذكر أن محمد صلاح، أحرز أول أهدافه في الموسم الجديد، أمام فريق وست هام يونايتد في الجولة الأولى من مسابقة البريميرليج، في المباراة التي فاز فيها الريدز بأربعة أهداف دون رد، ما ساهم في حصوله على أول ثلاث نقاط له في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.