مستشار ترامب للأمن القومي يصل إسرائيل

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مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

وكالات - خالد الشرقاوي

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إسرائيل

بنيامين نتنياهو

مستشار ترامب

رئيس الوزراء الاسرائيلي

وصل مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون إلى إسرائيل اليوم الأحد، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وقال بولتون في تغريدة على "تويتر"، حسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية: "أتطلع إلى لقاء رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من المسئولين اعتبارًا من اليوم لمناقشة المخاوف الثنائية وسلسلة من المسائل المرتبطة بالأمن القومي".

ويعقد بولتون اجتماعه مع نتنياهو صباح غد الاثنين، دون نشر التفاصيل المرتبطة بجدوله أو أجندته للمحادثات مع المسئولين الإسرائيليين.

وسيزور بولتون في إطار جولته كذلك أوكرانيا وسويسرا حيث سيجتمع بنظيره الروسي نيكولاي باتروشيف.

وحسب "يديعوت أحرنوت"، قال مسئول في السفارة الأمريكية إن المحادثات مع نتنياهو وغيره من المسئولين الإسرائيليين ستشمل "ملفات أمنية إقليمية".

وتتشاطر إسرائيل وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القلق بشأن إيران وتدخلها في سوريا حيث تدعم طهران إلى جانب موسكو، رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وتعهد نتنياهو، بمنع إيران من ترسيخ تواجدها العسكري في سوريا، حيث اتُّهمت الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ سلسلة ضربات أسفرت عن مقتل عناصر إيرانيين.

وأيدت إسرائيل كذلك قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والقوى العظمى في 2015، وإعادة فرض العقوبات الامريكية على طهران.

وأجرى نتنياهو سلسلة محادثات مؤخرًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناولت الوجود الإيراني في سوريا وضغط على موسكو لضمان بقاء القوات الإيرانية وحلفائها على غرار حزب الله اللبناني بعيدة عن مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.


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