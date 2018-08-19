» أبوتريكة: منظومة مانشستر الدفاعية أصبحت «هشة»

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مانشستر يونايتد

المصريون

مورينيو

ابوتريكة

كشف محمد أبوتريكة، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، عن السبب وراء الهزيمة المُذلة لفريق مانشستر يونايتد أمام برايتون، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويرى «أبوتريكة»، أن سقوط مانشستر يونايتد، أمام برايتون بهذه النتيجة الكبيرة مفاجأة بكل ما تحمله الكلمة من معني، مشيرًا أن فرصة الشياطين في تحقيق بطولة الموسم الحالي صعبة للغاية.

وأضاف نجم الكرة المصرية، لو يملك مورينيو 11 تغييرًا سيقوم بهم كلهم بسبب سوء مستوى الفريق ككل، مشددًا أن منظومة البرتغالي أصبحت هشة.

يذكر أن مانشستر يونايتد سقط أمام برايتون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوقف رصيد الشياطين عند 3 نقاط فى المركز الحادي عشر.


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