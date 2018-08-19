» وديًا.. الزمالك يهزم بتروجت بثلاثية

19 أغسطس 2018 - 08:23 م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا وديًا على بتروجت، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب بتروسبورت، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة نجوم المستقبل بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري العام.

سجل أهداف الزمالك عمر السعيد فى الدقيقة 29 والمغربي حميد احداد فى الدقيقة 37 والصاعد محمود حسن فى الدقيقة 85 .

وافتتح أهداف الزمالك اللاعب عمر السعيد فى الدقيقة ال 29 ، بعد تمريرة رائعة من محمد عنتر ، بعد مجهور فردى رائع .

نجح المغربي حميد أحداد مهاجم الزمالك فى تسجيل الهدف الثانى للفارس الابيض، فى مباراة بتروجت الودية المقامه على ملعب بتروسبورت فى الدقيقة 37 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ، فشل حارس بتروجت فى التصدى لها.

وخلال الشوط الثانى بعد مرور 25 دقيقة بالدفع بالثنائى محمود حسن بدلا من عمر السعيد ، أحمد مدبولي بدلا من أحمد عيد .

فى الدقيقة 75 من الشوط الثانى بالدفع باللاعب حسام اشرف بدلا من محمد عنتر .

سجل اللاعب الصاعد محمود حسن هدف الزمالك الثالث فى مرمى بتروجت فى الدقيقة 85