  • الأحد 19 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر09:12 م
بحث متقدم
الكونجرس

هذا ما سيُقرره الكونجرس بعد عام ضد «الإخوان»

جرائم قتل

لماذا انتشرت الجرائم الأسرية في مصر؟

النمل الأبيض

غزو «النمل الأبيض» يدق ناقوس الخطر في الصعيد

الشاب

بالفيديو.. شاب مصري يهدد بالانتحار على الهواء

سايس

مصريون يبحثون عن المكسب السهل.. ولا وجع القلب

تطاير كسوة الكعبة نتيجة العواصف

شاهد.. ماذا فعلت العواصف في الكعبة؟

الفريق أحمد شفيق

بالتفاصيل.. نكشف حقيقة اعتزال «شفيق» الحياة السياسية

الدولار

انخفاض مفاجئ في أسعار الدولار

الاختلاط في صلاة العيد

«الإفتاء» توضح حكم الاختلاط في صلاة العيد

احالة مؤمن زعرور والسيد نجيدة الي دائرة الارهاب

إحالة رئيس مباحث قسم حدائق القبة ومعاونه للجنايات

وديًا.. الزمالك يهزم بتروجت بثلاثية

الرياضة

الزمالك وبتروجت
الزمالك وبتروجت

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام بتروجت

#

الزمالك يواجه بتروجت وديًا

#

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد التعادل مع بتروجت

#

الزمالك يتعادل سلبيًا مع بتروجت

المصريون

الزمالك

بتروجت

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا وديًا على بتروجت، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب بتروسبورت، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة نجوم المستقبل بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري العام.

سجل أهداف الزمالك عمر السعيد فى الدقيقة 29 والمغربي حميد احداد فى الدقيقة 37 والصاعد محمود حسن فى الدقيقة 85 .

وافتتح أهداف الزمالك اللاعب عمر السعيد فى الدقيقة ال 29 ، بعد تمريرة رائعة من محمد عنتر ، بعد مجهور فردى رائع .

نجح المغربي حميد أحداد مهاجم الزمالك فى تسجيل الهدف الثانى للفارس الابيض، فى مباراة بتروجت الودية المقامه على ملعب بتروسبورت فى الدقيقة 37 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ، فشل حارس بتروجت فى التصدى لها.

وخلال الشوط الثانى بعد مرور 25 دقيقة بالدفع بالثنائى محمود حسن بدلا من عمر السعيد ، أحمد مدبولي بدلا من أحمد عيد .

فى الدقيقة 75 من الشوط الثانى بالدفع باللاعب حسام اشرف بدلا من محمد عنتر .

سجل اللاعب الصاعد محمود حسن هدف الزمالك الثالث فى مرمى بتروجت فى الدقيقة 85


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

النخبة عندما تصبح نكبة ووبالا على وطنها

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وخيتافي
» «مودريتش» يُحرج ريال مدريد أمام «الفيفا»
» وديًا.. الزمالك يهزم بتروجت بثلاثية
» بالصور.. «شيكابالا» يحتفل بعقد قرانه
» تركيا تكشف مصير تعاونها العسكري مع أمريكا
» أبوتريكة: منظومة مانشستر الدفاعية أصبحت «هشة»
» عواصف ترابية وأمطار رعدية على مكة
» بالفيديو.. مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون بثلاثية
» فريق طبي سعودي ينقذ حاجًا تركيًا من بتر أطرافه
» بالصور.. «الآثار» تكشف أسرار مثيرة عن تابوت الإسكندرية
» إحالة رئيس مباحث قسم حدائق القبة ومعاونه للجنايات

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:59 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء