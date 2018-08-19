  • الأحد 19 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر09:14 م
بحث متقدم
الكونجرس

هذا ما سيُقرره الكونجرس بعد عام ضد «الإخوان»

جرائم قتل

لماذا انتشرت الجرائم الأسرية في مصر؟

النمل الأبيض

غزو «النمل الأبيض» يدق ناقوس الخطر في الصعيد

الشاب

بالفيديو.. شاب مصري يهدد بالانتحار على الهواء

سايس

مصريون يبحثون عن المكسب السهل.. ولا وجع القلب

تطاير كسوة الكعبة نتيجة العواصف

شاهد.. ماذا فعلت العواصف في الكعبة؟

الفريق أحمد شفيق

بالتفاصيل.. نكشف حقيقة اعتزال «شفيق» الحياة السياسية

الدولار

انخفاض مفاجئ في أسعار الدولار

الاختلاط في صلاة العيد

«الإفتاء» توضح حكم الاختلاط في صلاة العيد

احالة مؤمن زعرور والسيد نجيدة الي دائرة الارهاب

إحالة رئيس مباحث قسم حدائق القبة ومعاونه للجنايات

وتجبر مواطنين على ترك منازلهم..

غزو «النمل الأبيض» يدق ناقوس الخطر في الصعيد

آخر الأخبار

النمل الأبيض
النمل الأبيض

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله متحدث "الزراعة" عن هجوم النمل الأبيض

#

محافظ الأقصر عن انتشار النمل الأبيض: الطقس السبب

#

النمل الأبيض يغزو المحافظات ورئيس الوزراء يتدخل

#

إصابة 24 شخصًا في حادث تصادم بالمنيا

اجتاحت جيوش من النمل الأبيض آلاف المنازل في محافظتي الأقصر وأسوان، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الاستنفار، خشية من الآثار الضارة لهذه الحشرة التي تفاجئ السكان بظهورها، والتي تُشكل خطراً على منازلهم.

وبدأت وزارة الزراعة حملة مكثفة للسيطرة على هجوم من أسراب النمل الأبيض، خوفاً من انتشاره إلى مناطق أخرى وسط استغاثات الأهالي.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية BBC ، اليوم الأحد، عن حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، قوله: إن فرق المكافحة بدأت برش المبيدات ضد النمل الأبيض في قرى محافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج والبحر الأحمر لمكافحة مستعمرات النمل.

وجاء هذا التحرك الحكومي بعد شكاوى السكان المحليين، لتسببها في أضرار مادية فادحة لأسقف المنازل الخشبية وقطع الأثاث المنزلي في تلك القرى.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الحكومة عزمها التحرك لاتخاذ إجراءات لمواجهة انتشار "النمل الأبيض" في محافظتي الأقصر وأسوان، لا سيما وأنهما تضمان العديد من من المعالم الأثرية السياحية.

وقال بيان لمجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمر بمتابعة مشكلة انتشار آفة "النمل الأبيض".

وقال أهالٍ تضرروا من النمل الأبيض، إن تكلفة المبيدات المخصصة لها بلغت 300 جنيه للتر الواحد، ما يفوق قدراتهم المالية.

ودقت صحيفة الأهرام الحكومية ناقوس الخطر حيال هجوم جيوش "النمل الأبيض" على منازل قرى الصعيد، وانتشارها بكثافة إثر ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد.

وقال خالد عبدالراضي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر، في تصريحات صحفيه، إن النمل الأبيض اجتاح قرية في مدينة القرنة بمحافظة الأقصر، الأمر الذى أدى لترك عدد من الأهالي لمنازلهم خوفاً من سقوطها عليهم بفعل النمل.

والنمل الأبيض، آفة خطيرة يطلق عليها "القرضة"، وتتغذى على مادة السيليولوز، المتواجدة في الملابس، والمفروشات، والآثاث، وتعيش بأعداد ضخمة على هيئة مستعمرات يتراوح عددها بين 30 ألفاً و3 ملايين حشرة، وتلحق أضراراً بالمنازل والمنشآت وجميع أنواع المحاصيل الزراعية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

النخبة عندما تصبح نكبة ووبالا على وطنها

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وخيتافي
» «مودريتش» يُحرج ريال مدريد أمام «الفيفا»
» وديًا.. الزمالك يهزم بتروجت بثلاثية
» بالصور.. «شيكابالا» يحتفل بعقد قرانه
» تركيا تكشف مصير تعاونها العسكري مع أمريكا
» أبوتريكة: منظومة مانشستر الدفاعية أصبحت «هشة»
» عواصف ترابية وأمطار رعدية على مكة
» بالفيديو.. مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون بثلاثية
» فريق طبي سعودي ينقذ حاجًا تركيًا من بتر أطرافه
» بالصور.. «الآثار» تكشف أسرار مثيرة عن تابوت الإسكندرية
» إحالة رئيس مباحث قسم حدائق القبة ومعاونه للجنايات

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:59 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء