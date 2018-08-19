غزو «النمل الأبيض» يدق ناقوس الخطر في الصعيد

19 أغسطس 2018 - 08:33 م

اجتاحت جيوش من النمل الأبيض آلاف المنازل في محافظتي الأقصر وأسوان، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الاستنفار، خشية من الآثار الضارة لهذه الحشرة التي تفاجئ السكان بظهورها، والتي تُشكل خطراً على منازلهم.

وبدأت وزارة الزراعة حملة مكثفة للسيطرة على هجوم من أسراب النمل الأبيض، خوفاً من انتشاره إلى مناطق أخرى وسط استغاثات الأهالي.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية BBC ، اليوم الأحد، عن حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، قوله: إن فرق المكافحة بدأت برش المبيدات ضد النمل الأبيض في قرى محافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج والبحر الأحمر لمكافحة مستعمرات النمل.

وجاء هذا التحرك الحكومي بعد شكاوى السكان المحليين، لتسببها في أضرار مادية فادحة لأسقف المنازل الخشبية وقطع الأثاث المنزلي في تلك القرى.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الحكومة عزمها التحرك لاتخاذ إجراءات لمواجهة انتشار "النمل الأبيض" في محافظتي الأقصر وأسوان، لا سيما وأنهما تضمان العديد من من المعالم الأثرية السياحية.

وقال بيان لمجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمر بمتابعة مشكلة انتشار آفة "النمل الأبيض".

وقال أهالٍ تضرروا من النمل الأبيض، إن تكلفة المبيدات المخصصة لها بلغت 300 جنيه للتر الواحد، ما يفوق قدراتهم المالية.

ودقت صحيفة الأهرام الحكومية ناقوس الخطر حيال هجوم جيوش "النمل الأبيض" على منازل قرى الصعيد، وانتشارها بكثافة إثر ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد.

وقال خالد عبدالراضي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر، في تصريحات صحفيه، إن النمل الأبيض اجتاح قرية في مدينة القرنة بمحافظة الأقصر، الأمر الذى أدى لترك عدد من الأهالي لمنازلهم خوفاً من سقوطها عليهم بفعل النمل.

والنمل الأبيض، آفة خطيرة يطلق عليها "القرضة"، وتتغذى على مادة السيليولوز، المتواجدة في الملابس، والمفروشات، والآثاث، وتعيش بأعداد ضخمة على هيئة مستعمرات يتراوح عددها بين 30 ألفاً و3 ملايين حشرة، وتلحق أضراراً بالمنازل والمنشآت وجميع أنواع المحاصيل الزراعية.