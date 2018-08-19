  • الأحد 19 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر09:14 م
بحث متقدم
الكونجرس

هذا ما سيُقرره الكونجرس بعد عام ضد «الإخوان»

جرائم قتل

لماذا انتشرت الجرائم الأسرية في مصر؟

النمل الأبيض

غزو «النمل الأبيض» يدق ناقوس الخطر في الصعيد

الشاب

بالفيديو.. شاب مصري يهدد بالانتحار على الهواء

سايس

مصريون يبحثون عن المكسب السهل.. ولا وجع القلب

تطاير كسوة الكعبة نتيجة العواصف

شاهد.. ماذا فعلت العواصف في الكعبة؟

الفريق أحمد شفيق

بالتفاصيل.. نكشف حقيقة اعتزال «شفيق» الحياة السياسية

الدولار

انخفاض مفاجئ في أسعار الدولار

الاختلاط في صلاة العيد

«الإفتاء» توضح حكم الاختلاط في صلاة العيد

احالة مؤمن زعرور والسيد نجيدة الي دائرة الارهاب

إحالة رئيس مباحث قسم حدائق القبة ومعاونه للجنايات

جوجل تحذر مستخدميها من هذا الأمر

الصفحة الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

"الصكوك الإسلامية" الحل لانتعاش الاقتصاد المصري

#

"تويتر" تحذر مستخدميها من هذا الأمر الخطير

#

هل يتساقط شعرك.. إليك خطوات الحل

#

"رزق" ينتقد نشر الفتاوى الجنسية على الملأ

جوجل

تحذير

مستخدمين

نوهت شركة «جوجل» على ضرورة احتفاظ مستخدمي تطبيق “واتساب” بالنسخ الاحتياطية للتطبيق، وذلك قبل حلول شهر نوفمبر المقبل، وذلك لتفادي فقدان ملفاتهم ومحادثاتهم المهمة.

ووفقًا لـ “سكاي نيوز عربية” فقد قالت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، إن “واتساب” المملوك لـ”فيس بوك” عقد اتفاق جديد مع شركة “جوجل”، يقضي بعدم احتساب النسخ الاحتياطية للمحادثات في مساحة “كلاود”، لافتين إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ لجميع المستخدمين ابتداءً من 12 نوفمبر 2018.

كما وجهت “جوجل” نصيحة إلى مستخدميها تحثهم فيها على حفظ نسخ احتياطية لمحتوى “واتساب” يدويا قبل التاريخ المذكور أعلاه، حتى يتجنبوا فقد ملفاتهم، مُشيريين إلى أن كل النسخ الاحتياطية من واتساب التي لم يتم تحديثها منذ أكثر من عام ستتم إزالتها تلقائيا من مساحة التخزين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

النخبة عندما تصبح نكبة ووبالا على وطنها

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وخيتافي
» «مودريتش» يُحرج ريال مدريد أمام «الفيفا»
» وديًا.. الزمالك يهزم بتروجت بثلاثية
» بالصور.. «شيكابالا» يحتفل بعقد قرانه
» تركيا تكشف مصير تعاونها العسكري مع أمريكا
» أبوتريكة: منظومة مانشستر الدفاعية أصبحت «هشة»
» عواصف ترابية وأمطار رعدية على مكة
» بالفيديو.. مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون بثلاثية
» فريق طبي سعودي ينقذ حاجًا تركيًا من بتر أطرافه
» بالصور.. «الآثار» تكشف أسرار مثيرة عن تابوت الإسكندرية
» إحالة رئيس مباحث قسم حدائق القبة ومعاونه للجنايات

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:59 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء