الكنيسة: سيتم شلح قاتل«إبيافينوس»في الوقت المناسب

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فلتاؤوس المتهم الثاني بقتل النبا إبيفانوس
فلتاؤوس المتهم الثاني بقتل النبا إبيفانوس

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نفى القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، الأنباء المتداولة بشأن تجريد الراهب فلتاؤوس المقاري، من الرهبنة؛ بعدما أحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والراهب المُجرّد وائل سعد تواضروس (أشعياء المقاري سابقًا) بتهمة القتل العمد لرئيس دير أبومقار الأنبا إبيفانيوس.

وقال حليم، في تصريحات لموقع "مصراوي"، الأحد: "تجريد الراهب سيتم لكن في التوقيت المناسب".

وأكد المتحدث باسم الكنيسة، أن لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة "لم تتقدم حتى الآن" بتوصية لقداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، لتجريد الراهب فلتاؤوس من الرهبنة، كما أشيع في بعض وسائل الإعلام.

وكان الأنبا إبيافينوس، رئيس دير أبومقار، تعرض للقتل أواخر يوليو الماضي.

وأصدر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بتجريد الراهب أشعياء المقاري (وائل سعد تواضروس) بعد تصرفاته التي وصفها بأنها "لا تليق بالسلوك الرهباني والحياة الديرية".


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