» "الناظر" يحذّر من هذا الأمر الخطير بشأن "الأضاحي"

20 أغسطس 2018 - 12:51 ص

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إن تواجد الأطفال مع الأضاحي يسبب أمراض جلدية خطيرة.



وأوضح "الناظر"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "dmc" مساء الأحد، أن وضع اليد في دماء الذبيحة يجلب الفيروسات والبكتيريا للإنسان.

