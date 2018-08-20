الريال يستهل مشوار "الليجا" بانتصار على خيتافي

20 أغسطس 2018 - 12:30 ص

حقق فريق ريال مدريد، الأحد، الفوز على ضيفه خيتافي بهدفين دون رد، في افتتاح مبارياتهما في الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).



بدأ اللقاء بقوة هجومية كبيرة من جانب الريال، وتمكن من ترجمة ضغطه بهدف عن طريق داني كارفاخال في الدقيقة 20، واستمرت النتيجة بهذا التقدم حتى نهاية النصف الأول للمباراة.



وفي الشوط الثاني، تمكن الريال من فرض سطوته على اللقاء بالكامل والتحكم في مجريات المباراة.



وفي الدقيقة 51 من عمر المباراة، نجح الريال في تسجيل الهدف الثاني له عن طريق الويليزي غاريث بيل.



وشهد اللقاء الكثير من الاحتكاكات العنيفة من جانب لاعبي خيتافي مما أدى لحصول عدد كبير منهم على الإنذار.

