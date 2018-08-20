مدافع ليفربول السابق: صلاح تسبب في رحيلي عن الفريق

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كشف راجنر كلافان - مدافع ليفربول المنتقل حديثًا لكالياري الإيطالي - عن دور النجم المصري محمد صلاح في انتقاله لفريقه الجديد .

وقال "كلافان" : "لم ألعب مع ليفربول إلا دقائق قليلة الموسم الماضي ، وهناك بعض الأندية قدمت لي عروضا لكن كالياري هو الوحيد الذي تمسك بضمي ".

وأضاف المدافع الأستوني في لقاء مع شبكة "سكاي إيطاليا" : "محمد صلاح نصحني بالانتقال إلى كالياري وقد نفذت نصيحته .. ليس هو فقط لكن أليسون بيكر ولوكاس ليفا تحدثوا معي ونصحوني بالانتقال للدوري الإيطالي".

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