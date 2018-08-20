مدافع ليفربول السابق: صلاح تسبب في رحيلي عن الفريق

أحمد عادل شعبان
كشف راجنر كلافان - مدافع ليفربول المنتقل حديثًا لكالياري الإيطالي - عن دور النجم المصري محمد صلاح في انتقاله لفريقه الجديد .
وقال "كلافان" : "لم ألعب مع ليفربول إلا دقائق قليلة الموسم الماضي ، وهناك بعض الأندية قدمت لي عروضا لكن كالياري هو الوحيد الذي تمسك بضمي ".
وأضاف المدافع الأستوني في لقاء مع شبكة "سكاي إيطاليا" : "محمد صلاح نصحني بالانتقال إلى كالياري وقد نفذت نصيحته .. ليس هو فقط لكن أليسون بيكر ولوكاس ليفا تحدثوا معي ونصحوني بالانتقال للدوري الإيطالي".
ظهر12:03 م
فجر
03:59
شروق
05:28
ظهر
12:03
عصر
15:41
مغرب
18:38
عشاء
20:08