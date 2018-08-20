حاجة من مصر ترجم زوجها .. وحجاج العراق كادوا يسقطون الطائرة

20 أغسطس 2018 - 08:42 ص

تعد فريضة الحج من أعظم الفرائض عند المسلمين ولذلك يستعدون لها على مدار أشهر وربما سنوات نظرًا لعظمتها ، لكن تأدية هذه الفريضة لم يخلُ من بعض المواقف الطريفة التي ربما قام بها بعض الحجاج نظرًا لقلة خبرتهم.



وفيما يلي بعض هذه المواقف :



نشرت صحيفة "عكاظ" تقريرًا طريفًا عن حاجة مصرية شاهدها مراسل الصحيفة تقوم برجم زوجها بدلًا من الشيطان ، ليس هذا فحسب بل رآها توجه الانتقادات لشخص ما مع كل رجمة ، فحاول سؤالها عن هوية الشخص الذي توجه له الانتقادات إلا أنها لم ترد بسبب حالة الغضب التي اعترتها ، لكن قريبة لها كانت ترافقها أخبرت المراسل أن الحاجة ترجم زوجها بسبب قيامه بخيانتها أكثر من مرة .



بينما في ثلاثينيات القرن الماضي ، لم يختلف الأمر مع الحجاج العراقيين الذين تعرضوا لموقف عجيب في أول رحلة طيران من الأراضي العراقية إلى مكة المكرمة .



وفي هذا الوقت اشترت شركة الطيران العراقية عدة طائرات من شركة الطيران البريطانية ، وتم الإعلان عن أول رحلة طيران تذهب للأراضي السعودية ، وتم طمئنة الحجاج الخائفين بأنه في حال سقطت الطائرة وماتوا فإنهم سيدخلون الجنة على الفور ، لحصولهم على ثواب السعي للحج.



ومع إقلاع الطائرة تفاجأ قائدها بترنحها نظرًا لوجود عدد من المطبات الهوائية ، وبعدها وجد أن الطائرة تهبط بأنفها لأسفل ، وكلما صحح مسارها تهبط مرة أخرى ، فأرسل مساعده لرؤية الجناحات فأخبره أن كل شيء بخير ، وبعدها أصيب قائد الطائرة بالخوف لعدم وجود أي خلل في الطائرة يؤدي إلى هذا السلوك العجيب ، وبعدها تفاجأوا أن الحجاج يصلون في الطائرة جماعة ، فكلموا سجدوا تسببوا في تغيير مسار الطائرة ، وكلما وقفوا تعود الطائرة لطبيعتها .



خلاف ذلك ، أثار الحجاج الإندونيسيون حالة من حالات الإعجاب بسبب الطريقة التي نظموا بها صفوفهم فور وصولهم مطار الملك عبد العزيز ، بالإضافة إلى الأناشيد الدينية الجميلة التي كانوا يرددونها .



