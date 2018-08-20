العريبة لحقوق الإنسان تناشد الحكومة بتيسير العمل بمعبر رفح

20 أغسطس 2018 - 11:04 ص

تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان نداءات بشأن معاناة سكان قطاع غزة المحتل خلال السفر والعودة عبر منفذ رفح الحدودي للقطاع مع الأراضي المصرية.

وأشارت الالتماسات التي تلقتها المنظمة خلال الأسبوع الماضي أن المسافرين العائدين للقطاع قد بقوا لفترات مطولة عالقين على الطريق البري إلى القطاع، وخاصة عند معدية الفردان غربي قناة السويس.

وأفادت المعلومات وفقًا لبيان المنظمة بأنه ومنذ إعادة فتح معبر رفح، يستغرق المسافرون وقتا طويلاً للوصول للقاهرة، على صلة ببطء الإجراءات على المعبر والاضطرار للبقاء لنحو لساعات طويلة دون توافر الخدمات الأساسية التي يحتاجها المسافرون، وخاصة حالات المرضى وكبار السن.

وعبرت النداءات التي تلقتها المنظمة عن تقديرها لقرار الرئيس المصري فتح المعبر بصفة شبه منتظمة منذ شهر رمضان الماضي (مايو 2018) لتلبية الاحتياجات الملحة للسكان، بالرغم من الظروف الأمنية الصعبة المرتبطة بفداحة الجرائم الإرهابية في بعض مناطق شمالي سيناء وتضحيات الشعب المصري وخاصة رجال الجيش والشرطة.

كما تضمنت النداءات التقدير لاستمرار فتح المنفذ الحدودي بالرغم من ضغوط الاحتلال الإسرائيلي وتداعيات استمرار الانقسام الفلسطيني.

وتناشد المنظمة السلطات المصرية تيسير آليات عبور وعودة مواطني قطاع غزة عبر منفذ رفح الحدودي على نحو يحقق الهدف المنشود لتخفيف معاناتهم وتلبية احتياجاتهم.