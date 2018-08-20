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حريق داخل مصنع للبلاستيك بالإسكندرية

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حريق مصنع بويات
حريق مصنع بويات

أحمد الشربينى

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نشب حريق هائل داخل مصنع للبلاستيك بالمنطقة الصناعية الثالثة بالإسكندرية دون وقوع إصابات.

وردت معلومات للواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية بنشوب حريق بمصنع للبلاستيك  كائن بالمنطقة الصناعية الثانية، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية وتمت السيطرة علي النيران وإخمادها.

وتبين أن المصنع محل البلاغ مساحته 1000 متر مربع تقريبًا مكون من طابق أرضى "غير مرخص" ونشوب الحريق بإحدى ماكينات التصنيع ما أدى لاحتراقها جزئياً دون حدوث إصابات، وبسؤال م ل م 54 سنة مسئول التشغيل بالمصنع  مقيم شارع القطب   دائرة قسم شرطة كرموز  أيد ما جاء بالفحص وعلل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بالأسلاك الموصلة للماكينة  ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى الحريق.

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