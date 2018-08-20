  • الإثنين 20 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:36 م
بحث متقدم
نوح : "النجاة من حكم الإخوان".. نعمة من الله

نوح: "النجاة من حكم الإخوان" نعمة من الله

تواضروس

مفاجآت جديدة صادمة فى مقتل الأنبا أبيفانيوس

صورة الخبر

هل تشهد العلاقة بين مصر والسلطة الفلسطينية توترات؟

بالأرقام.. تفشي ظاهرة الجنود المرضى نفسيا بالجيش الإسرائيلي

تفشي ظاهرة الجنود المرضى نفسيا بالجيش الإسرائيلي

صلاح

"هودجسون" يوجه تحذيرات شديدة للاعبيه بسبب صلاح

الملك سلمان

الملك "سلمان" يتكفل بنفقات الهدى للحجاج المصريين

حجاج بيت الله على جبل عرفات

بث مباشر.. حجاج بيت الله على جبل عرفات

علاء مبارك: التغريدة دي ممكن تحبس " جمال"

علاء مبارك: التغريدة دى ممكن تحبس جمال حرام عليك

الحج

شاهد.. وفاة موسيقار شهير أثناء أداء فريضة الحج

صورة الخبر

مفاجأة مدوية عن توليد الكهرباء فى إثيوبيا

بالفيديو..

شهادات جديدة عن العبارة "السلام 98"

الحياة السياسية

شهادات جديدة عن العبارة "السلام 98"
شهادات جديدة عن العبارة "السلام 98"

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

2025 .. إنتاج أول سيارة ماركة "أبل"

#

سويسرا تمنع الجنسية عن رجل مسلم و زوجته لأغرب سبب

#

"التحويل ثنائى المسار" جراحة جديدة لعلاج السمنة

#

تشكيل أكبر كيان عسكري للمعارضة السورية

مقطع فيديو

العبارة

السلام 89

أقارب الضحايا

شهادات جديدة

تسبب مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في كشف حقائق جديدة ومبكية عن ضحايا العبارة "السلام 98" .

كان حساب على تويتر قد أعاد مقطع فيديو لصوت استغاثة قبطان عبارة السلام 98 قبل الغرق مباشرة.

أقارب الضحايا وعمال كانوا علي متن السفينة قبل غرقها كشفوا عن مشاهد ووقائع جديدة من خلال التعليقات التي أظهرت جزءًا من حقائق أكبر حدثت بالواقعة.

وغرد  حساب الفهمي قائلاً: "أنا شاركت في أعمال الإنقاذ من الجانب السعودي، ما حدث لا زلت أذكره رغم مضي عدة سنين على الحادثة ، الله يرحمهم أجمعين".

وغرد آخر: "مات فيها اتنين من قرايبي منهم واحد مطلعش تاني من البحر والتاني اندفن علي مرتين كانت أيام صعبة جداً علينا الله يرحمهم ويرحم كل ضحايا العبارة".

كما أرفق حساب طليعة صورة لحقائب الضحايا والتي كان مكتوبا عليها " رحلة سعيدة"، قائلاً: من الحاجات بتاعتهم اللي لقيوها بعد مالقيوا العبارة.

وغرد حساب أهلاوي الهوي: "كان يدرسني مدرس فاضل له فضل في تعليمي مصري جاء خبر انه جاه ولد بعد ثلاث سنين زواج وتوفى فيها اسال الله ان يغفر له ويغفرلهم ويرحمهم نسال الله العافيه".

وكشف حساب ميدو عن واقعة أليمة قائلا : "انا اعرف واحد من ضحايا العبارة عاش ف المياة 3ايام لحد م نصة بقا دايب ف المياة وعايش الحمد لله وخلف محمود وملك  الحمد لله".

وقال حساب أحمد : "المركب دي كنت شغال عليها قبل ماتغرق بسنتين ناس كتير اعرفهم غرقوا فيها ربنا يرحمهم جميعا".

وغرد حساب أحمد زكريا : " ابن عمي كان فيها رحمه الله عليهم جميعاً حسبي الله ونعم الوكيل في الي كان السبب".

وأعرب حساب عبد الرحمن الشريف عن أسفه : " صديقي في المدرسة غرق في هذه العباراة...كان لا يكف عن الضحك والمزح...لكنه غرق في ليلة باردة ونار مشتعله وليل دامس...قلبي يوجعني منذ، ذلك اليوم..ولن انسى حضور مبارك لنصف نهائي افريقيا غير عابيء بمعاناة الناس وجراحهم...والمالك هرب الى لندن..".

يذكر أن عبارة السلام 98 هي عبّارة بحرية مصرية كانت عائدة لشركة السلام للنقل البحري، والتي غرقت يوم الخميس 4 محرم 1427هـ الموافق 3 فبراير 2006 م في البحر الأحمر،وهي في طريقها من ضبا المدينة السعودية العائدة من منطقة تبوك إلى سفاجا.
الفيديو:

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

النخبة عندما تصبح نكبة ووبالا على وطنها

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بريطانى يحتفظ بتمساح استوائي فى غرفة نومه
» "هازارد" يحسم مصيره مع تشيلسي بالبقاء
» "أبل" تستعد لهذه التقنية بحلول عام 2025
» دراسة تحذر: مادة مسرطنة بمواد شركة غذائية مشهورة
» فتاة تتزوج داخل المستشفى وتذهب لتدفن زوجها فى المقابر
» فضيحة جنسية لمنتخب شهير تتسبب فى طرد لاعبيه
» وفاة أفنيرى أول صحفى إسرائيلى أجرى حوار مع عرفات
» مكة تناشد الحجاج بهذا الأمر فى يوم عرفات
» بالفيديو.. فلبينية تعلن إسلامها في الهاتف
» شاهد.. أصعر مليارديرة فى العالم
» 2025 .. إنتاج أول سيارة ماركة "أبل"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء