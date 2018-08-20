"هودجسون" يوجه تحذيرات شديدة للاعبيه بسبب صلاح

20 أغسطس 2018 - 11:24 ص

قال المدير الفني لكريستال بالاس الإنجليزي، روى هودجسون إن محمد صلاح سيستمر في التألق في هذا الموسم كما كان بالموسم الماضي.

وحذر هودجسون، المدير الفني السابق لليفربول، لاعبي فريقه من صلاح لاعب الـ"ريدز" عندما يواجه فريقه كريستال بالاس، الأحد، في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز .

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن هودجسون، قوله إن ليفربول مهيأ لاستعادة لقب الدوري الممتاز تحت قيادة يورغن كلوب، متوقعا أن يعيد صلاح كرّة الأهداف التي سجلها، وبلغت 44 في الموسم الماضي في كل المسابقات .

وأضاف هودجسون: "ليس لدي أدنى شك في أنه (صلاح) سيكون جيدا هذا الموسم بسبب المؤهلات التي يمتلكها. لكن بالطبع سيستمر المشجعون في رفع توقعاتهم ".

وعن مواجهة "النسور" مع "الريدز"، ليلة الاثنين، قال المدرب المخضرم: "أنت تلعب ضد لاعبين يساوون الكثير من المال، ويتمتعون بتاريخ قوي جدا وبقدرات فنية وبدينة جيدة جدا ".

وجمع صلاح الموسم الماضي لقبي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وهداف المسابقة، كما لعب دورا مهما في بلوغ ليفربول الدور الهائي من دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ عام 2007 .