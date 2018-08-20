» "هازارد" يحسم مصيره مع تشيلسي بالبقاء

20 أغسطس 2018 - 11:27 ص

حسم لاعب نادي تشيلسي إيدين هازارد قراره بالبقاء بالنادي هذا العام علي الاقل، ليغلق بذلك أمام النادي الملكي ريال مدريد بالاهتمام بضمه.

ويشكل هازارد (27 عاما) منذ فترة محور تقارير صحفية حول انتقال محتمل إلى النادي الملكي، زادت وتيرتها بعد ظهوره المميز في نهائيات كأس العالم 2018 ومساهمته في حلول منتخب بلاده في المركز الثالث للمرة الأولى في تاريخه، وفي أعقاب انتقال مواطنه وزميله في تشيلسي الحارس تيبو كورتوا إلى الفريق الملكي هذا الصيف .

ويرتبط هازارد بعقد مع تشلسي حتى 2020، ويأمل ناديه في تجديده من أجل ضمان بقائه في صفوف الفريق اللندني على المدى الطويل .

وأغلقن فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز الأسبوع الماضي، إلا أن هذه الفترة تستمر في إسبانيا حتى نهاية أغسطس، ما يعني أن في إمكان أندية إسبانية ضم لاعبين من إنجلترا .